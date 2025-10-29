Γλυφάδα: Στη ΜΕΘ η 69χρονη μετά την άγρια επίθεση - 18 φορές απέδρασε από το ψυχιατρείο ο δράστης

Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ η 69χρονη γυναίκα που δέχτηκε άγρια και αιφνιδιαστικά επίθεση από έναν 38χρονο άστεγο στη Γλυφάδα, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα έχοντας αποδράσει επανειλημμένα από το ψυχιατρείο.

Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου, όταν η 69χρονη βρισκόταν στην 2η Μαρίνα Γλυφάδας για να ταΐσει τα αδέσποτα ζώα. Ο φερόμενος δράστης εμφανίστηκε ξαφνικά και -εντελώς απρόκλητα- της πέταξε μια πέτρα στο κεφάλι με αποτέλεσμα η 69χρονη να τραυματιστεί σοβαρά.

«Τον βρήκανε οι φίλες της μητέρας μου, να κρατάει μια πέτρα στο χέρι του», τονίζει η κόρη της άτυχης γυναίκας για τον 38χρονο, μιλώντας στο MEGA. «Οι φίλες της κάνανε μπάνιο στη θάλασσα και η μητέρα μου τάιζε τα γατάκια», σημειώνει, προσθέτοντας ότι μετά το περιστατικό οι λουόμενοι έσπευσαν να βοηθήσουν την 69χρονη.

Η γυναίκα διακομίσθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

Με βαρύτατο ποινικό παρελθόν ο δράστης

Ο 38χρονος δράστης, ο οποίος πρόκειται για άστεγο της περιοχής, συνελήφθη από την αστυνομία και προφυλακίστηκε.

Ωστόσο, πολλά είναι τα ερωτήματα για το πώς ένας άνθρωπος με βαριά προβλήματα ψυχικής υγείας, ο οποίος απέδρασε περίπου 18 φορές από το ψυχιατρείο, κυκλοφορούσε ελεύθερος.

Ο 38χρονος ο οποίος πρόκειται για άστεγο της περιοχής, έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας, και συνελήφθη από τους αστυνομικούς και προφυλακίστηκε.

Ωστόσο, ο δράστης φέρεται να έχει και βαρύ ιστορικό παραβατικότητας. Αστυνομικοί της Ασφάλειας τον είχαν συλλάβει αρκετές φορές για κλοπές και άλλα αδικήματα και συγκεκριμένα:

στις 10/12/2023 (σύλληψη) για απειλή & εξύβριση,

στις 20/2/2024 (σύλληψη) για κλοπή μοτοσικλέτας,

στις 10/3/2024 (σύλληψη) για απόπειρα κλοπής από παρκαρισμένο ΙΧ και νόμο περί όπλων,

στις 23/9/2024 (δικογραφία) για ληστεία κατάστημα τυχερών παιχνιδιών,

στις 10/2/2025 (σύλληψη) για διατάραξη οικιακής ειρήνης & φθορά ξένης ιδιοκτησίας,

στις 11/5/2025 (σύλληψη) εκκρεμούσε σε βάρος του απόφαση για φυλάκιση 8 μηνών για κλοπή – είχε αποδράσει στις 3/5/2025 από την ψυχιατρική στο Αιγινήτειο.

Τελευταία φορά είχε εντοπιστεί από αστυνομικούς της Ασφάλειας Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στις 30/7/2025 μετά από απόδραση στις 25 Ιουλίου στο το ψυχιατρικό νοσοκομείο Νίκαιας.

Η 69χρονη έχει φωτογραφία του δράστη στο κινητό της

Σύμφωνα με την κόρη της, η 69χρονη είχε φωτογραφίσει τον άνδρα τρεις ημέρες πριν το συμβάν.

Η εικόνα, που βρέθηκε στο κινητό της, δείχνει τον 38χρονο από απόσταση, την ώρα που στο σημείο παρενέβαινε η αστυνομία για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.