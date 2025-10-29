Ναύπλιο: Η στιγμή που άνδρας πέφτει αναίσθητος μετά από άγριο ξυλοδαρμό έξω από μπαρ

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο, στο οποίο καταγράφεται λεπτό προς λεπτό ο άγριος ξυλοδαρμός ενός άνδρα έξω από νυχτερινό μαγαζί του Ναυπλίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2024, με τον άνδρα να χάνει τελικά τη ζωή του μετά από μήνες νοσηλείας.

Όλα έγιναν στις 6:20 τα ξημερώματα, όταν δύο άνδρες γρονθοκόπησαν φορώντας σιδερογροθιά το θύμα και τον κλώτσησαν έξω από το κατάστημα εστίασης. Ο ξυλοδαρμός είχε ως αποτέλεσμα ο άνδρας να πέσει αναίσθητος στο έδαφος. Από τα ιατρικά έγγραφα προέκυψε ότι το θύμα έφερε τρύπα πέντε εκατοστών στο κρανίο.

Μετατροπή της κατηγορίας ζητά η οικογένεια

Οι δράστες έχουν συλληφθεί και έχουν παραπεμφθεί να δικαστούν για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή και συναυτουργία. Μέχρι την έναρξη της δίκης ωστόσο, ο άτυχος άνδρας κατέληξε από μακρά νοσηλεία, οπότε και η πλευρά της οικογένειας ζήτησε την μετατροπή της κατηγορίας. Η απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα, Τετάρτη (29/10).

Από την πλευρά του ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Βασίλης Δελής, υπογράμμισε πως «δεν έχει γίνει κάποια ενέργεια προσέγγισης της οικογένειας του θύματος, ώστε να δηλωθεί κάποια συγγνώμη. Η «συγγνώμη» δηλώθηκε όψιμα στο ακροατήριο προφανώς και για να αξιολογηθεί διαφορετικά η όλη τους συμπεριφορά από τους δικαστές και τους ενόρκους».

Και πρόσθεσε ότι «έχουμε ζητήσει την μεταβολή σε ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και με πρόθεση. Εμείς σε κάθε περίπτωση αυτό που ζητήσαμε από την αρχή της όλης διαδικασίας είναι να αποδοθούν τα δέοντα με τον προβλεπόμενο τρόπο».