Πάτρα: Άγριο επεισόδιο σε νυχτερινό μαγαζί- Τον γρονθοκόπησε, τον άφησε αναίσθητο και έβγαλε πιστόλι

Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης 28 Οκτωβρίου σε νυχτερινό μαγαζί στο κέντρο της Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, όλα ξεκίνησαν όταν ένας άγνωστος προς το παρόν άνδρας διαπληκτίστηκε με 24χρονο πελάτη του καταστήματος. Στον καβγά ενεπλάκη και ένας 31χρονος Αλβανός, γνωστός στις αστυνομικές Αρχές της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Ο αλλοδαπός φέρεται να γρονθοκόπησε τον 24χρονο στο πρόσωπο, ρίχνοντάς τον αναίσθητο στο έδαφος. Την ώρα που το θύμα ήταν πεσμένο και χωρίς τις αισθήσεις του, ο 31χρονος, μπροστά στα μάτια δεκάδων θαμώνων, τράβηξε πιστόλι, το όπλισε και το έστρεψε εναντίον του.

Ακολούθησαν σκηνές πανικού στο μαγαζί, με τους ψυχραιμότερους να επεμβαίνουν και να αποτρέπουν τα χειρότερα, εμποδίζοντας τον δράστη να χρησιμοποιήσει το όπλο.

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας ήταν άμεση και αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 31χρονο. Όπως διαπιστώθηκε, ο αλλοδαπός είχε στο παρελθόν απελαθεί από τη χώρα και βρισκόταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για υπόθεση ναρκωτικών.

Το πρωί της Τετάρτης (29/10), αστυνομικοί της Ασφάλειας πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του συλληφθέντα, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν μικροποσότητα κοκαΐνης, μεταλλικές χειροπέδες και ασύρματους πομποδέκτες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Αναζητείται, παράλληλα, και ο άνδρας που αρχικά ενεπλάκη στον καβγά με το θύμα.

Ο 24χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε.