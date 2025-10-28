Μάχη για τη ζωή της δίνει 69χρονη μετά την άγρια επίθεση από 38χρονο άστεγο με ψυχιατρικά προβλήματα

Ανατριχίλα προκαλούν οι λεπτομέρειες της άγριας επίθεσης που δέχθηκε μια 69χρονη γυναίκα στη Γλυφάδα από 38χρονο άστεγο, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και έχει αποδράσει 18 φορές στο παρελθόν από ψυχιατρική κλινική.

Η ηλικιωμένη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, δίνoντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Οι γιατροί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσει σοβαρά κινητικά προβλήματα, ακόμη κι αν καταφέρει να επιβιώσει.

«Η κατάσταση της μητέρας μου είναι πάρα πολύ σοβαρή. Δεν ξέρω εάν θα ζήσει. Αυτόν τον άνθρωπο έπρεπε να τον έχουν κλεισμένο μέσα», δήλωσε συγκλονισμένη η κόρη της 69χρονης, η οποία ενημερώθηκε για το περιστατικό από χειμερινές κολυμβήτριες που γνώριζαν τη μητέρα της.

«Χειρουργήθηκε το ίδιο βράδυ, όμως οι γιατροί είπαν ότι υπάρχει πιθανότητα να μην τα καταφέρει ή να μείνει ανάπηρη. Ήδη έχει ξαναπαρουσιάσει αιμάτωμα στο κεφάλι», πρόσθεσε με απόγνωση.

Είχε φωτογραφία του δράστη στο κινητό της

Σύμφωνα με την κόρη της, η 69χρονη είχε φωτογραφίσει τον άνδρα τρεις ημέρες πριν το συμβάν.

Η εικόνα, που βρέθηκε στο κινητό της, δείχνει τον 38χρονο από απόσταση, την ώρα που στο σημείο παρενέβαινε η αστυνομία για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η επίθεση-σοκ στη μαρίνα της Γλυφάδας

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου. Η 69χρονη είχε σταματήσει στην 2η Μαρίνα Γλυφάδας για να ταΐσει αδέσποτες γάτες, πριν κατευθυνθεί στη Β’ Πλαζ για το καθιερωμένο της μπάνιο.

Ξαφνικά, ο 38χρονος εμφανίστηκε μπροστά της και την χτύπησε επανειλημμένα στο κεφάλι με μια πέτρα, χωρίς κανένα απολύτως λόγο. Η γυναίκα κατέρρευσε αιμόφυρτη, ενώ εργαζόμενοι του Δήμου Γλυφάδας που βρίσκονταν κοντά έτρεξαν να τη βοηθήσουν, καλώντας αμέσως το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία.

Η 69χρονη μεταφέρθηκε διασωληνωμένη στη ΜΕΘ της ιδιωτικής κλινικής Ιώνιο Θεραπευτήριο, όπου και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Ο 38χρονος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα από αστυνομικές δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο.