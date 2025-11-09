Τραγωδία στη Γλυφάδα:Υπέκυψε η 70χρονη που δέχθηκε άγρια επίθεση από άστεγο με ψυχιατρικά προβλήματα

Δεν τα κατάφερε η 69χρονη γυναίκα που συγκλόνισε το πανελλήνιο με την απίστευτη επίθεση που δέχθηκε στη Γλυφάδα. Μετά από 18 ημέρες μάχης για τη ζωή της, υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που είχε υποστεί στο κεφάλι, όταν δέχθηκε απρόκλητη επίθεση με πέτρα την ώρα που τάιζε αδέσποτες γάτες.



Η άτυχη γυναίκα είχε διακομιστεί αρχικά στο Ασκληπιείο της Βούλας και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική, καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ στο δημόσιο σύστημα υγείας. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ο 38χρονος δράστης και οι 18 αποδράσεις

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 38χρονος άνδρας επιτέθηκε χωρίς κανένα λόγο στη γυναίκα, χτυπώντας τη με μανία στο κεφάλι ακόμη και αφού είχε χάσει τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει, αλλά συνελήφθη λίγο αργότερα και οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού.

Όπως αποκαλύφθηκε, ο δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και να έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας. Η υπόθεση προκαλεί οργή και ερωτήματα για το πώς ένα άτομο με τόσο επικίνδυνο ιστορικό κυκλοφορούσε ελεύθερο.