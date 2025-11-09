Θρήνος για την 70χρονη που χτυπήθηκε άγρια με πέτρα στη Γλυφάδα - «Δεν μπορούσε να τα καταφέρει...»

Υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της το πρωί της Κυριακής (9/11) η άτυχη 70χρονη που δέχθηκε άγρια και απρόκλητη επίθεση από έναν 38χρονο άστεγο, στα τέλη του Οκτώβρη, στη Γλυφάδα, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της.

Το θλιβερό περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που η άτυχη γυναίκα τάιζε τα γατάκια της γειτονιάς. Η 70χρονη εν τέλει έπειτα από 18 ημέρες νοσηλείας έχασε τη μάχη που έδινε για τη ζωή της.

Υπενθυμίζεται ότι ο 38χρονος ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και είχε αποδράσει συνολικά 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας, μετά την ανελέητη επίθεση, προσπάθησε να διαφύγει από το σημείο. Ωστόσο, ο δράστης εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και συνελήφθη για πρόκληση βαριάς και επικίνδυνης σωματικής βλάβης, και προφυλακίστηκε στον Κορυδαλλό.

Για τον αβάσταχτο πόνο που βίωσαν όλες αυτές τις μέρες οι συγγενείς της 70χρονης, μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» ο γαμπρός της.

«(Έφυγε) σήμερα το πρωί 7 παρά. Δεν άντεξε, όχι δεν άντεξε. Φαινόταν γιατί το χτύπημα ήταν βαρύ. Ήταν βαρύ και δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Με βάση από αυτά που μας είπαν αυτόπτες μάρτυρες που ήταν εκεί, με πέτρα την είχε χτυπήσει, στο κεφάλι», είπε χαρακτηριστικά.

«Μιλούσε μόνο με νοήματα»

Η ηλικιωμένη νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση από τη μέρα που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο δρόμο. Παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε τελικά να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματά της.

Σε ερώτηση αν η γυναίκα όλες αυτές τις μέρες μιλούσε ή είχε επικοινωνία με το περιβάλλον ο γαμπρός της είπε: «Όχι, μόνο νοήματα, δεν μίλαγε. Λίγο ξύπνησε, λίγο μίλαγε η γυναίκα μου και μετά αυτό…»

Στη θλίψη έχει βυθιστεί η κόρη της 70χρονης γυναίκας που έβλεπε καθημερινά τη μητέρα της να αργοπεθαίνει.

«Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι… Είναι και μοναχοπαίδι. Έχει χάσει και τον μπαμπά της, είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι να πρωτοπροσέξει αυτή η γυναίκα, την οικογένεια με τρία παιδιά, τη μαμά της, τη δουλειά της. Που να πρωτοπάει; Πείτε μου εσείς», πρόσθεσε στη συνέχεια.