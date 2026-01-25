Γλυφάδα: 46χρονος σκότωσε τον πατέρα του – Είχε δολοφονήσει και τη μητέρα του το 2014

Μια ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία αποκαλύφθηκε το πρωί της Κυριακής (25/1) στην περιοχή της Γλυφάδας, όταν οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν τη σορό ενός άνδρα μέσα στον χώρο των αποσκευών αυτοκινήτου. Ο δράστης είναι ο ίδιος ο γιος του θύματος γεννημένος το 1980, που φέρει ένα ανατριχιαστικό ποινικό παρελθόν.



Την Αστυνομία φέρεται να την κάλεσε ένας γείτονας. Το θύμα γεννημένο το 1946 βρέθηκε από τους αστυνομικούς, που έσπευσαν στο σημείο, στον χώρο των αποσκευών του αυτοκινήτου, που ήταν παρκαρισμένο στην οδό Γυθείου. Στο σημείο εντοπίστηκε και το μαχαίρι με το οποίο ο 46χρονος γιος κατάφερε τον θανάσιμο τραυματισμό του 80χρονου πατέρα του.

Ο 46χρονος συνελήφθη και έχει μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα της Γλυφάδας.

Το σκοτεινό παρελθόν του δράστη

Το στοιχείο που προκαλεί τον μεγαλύτερο αποτροπιασμό στην υπόθεση είναι ότι ο 46χρονος δράστης είναι και μητροκτόνος. Τον Μάρτιο του 2014 ο ίδιος άνδρας είχε δολοφονήσει τη μητέρα του. Ο δράστης είχε αποφυλακιστεί με όρους το 2018 λόγω των ψυχολογικών πρόβλημάτων που αντιμετώπιζε.