Γλυφάδα: Γιατί ο 46χρονος πατροκτόνος αποφυλακίστηκε 4 χρόνια αφότου σκότωσε τη μητέρα του

Σοκ έχει προκαλέσει σε όλη τη χώρα η υπόθεση της πατροκτονίας στη Γλυφάδα, όπου το πρωί της Κυριακής (25/1) ένας 46χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι και σκότωσε τον 79χρονο πατέρα του.

Το φονικό έχει ανοίξει νέο κύκλο συζητήσεων, καθώς ο δράστης είχε σκοτώσει και τη μητέρα του το 2014, είχε φυλακιστεί και το 2018 αποφυλακίστηκε κάνοντας χρήση των ευεργετικών διατάξεων του νόμου Παρασκευόπουλου που ίσχυαν μέχρι τότε.

Το ερώτημα «πώς βρέθηκε ξανά ελεύθερος» επανέρχεται στο προσκήνιο.

Για την υπόθεση μίλησε στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, επιχειρώντας να δώσει καθαρή εικόνα για το τι συνέβη με τον 46χρονο. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ανέφερε: «Επειδή μεσολαβεί και μια νοσηλεία σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα, ίσως ο κόσμος να έχει μπερδευτεί».

«Αυτός ο άνθρωπος το 2014 συνελήφθη από την Ελληνική Αστυνομία για ανθρωποκτονία συγγενικού του προσώπου και συγκεκριμένα της μητέρας του. Οδηγήθηκε στη φυλακή και κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε σε 16 χρόνια φυλάκιση. Ουσιαστικά θα έπρεπε να βγει από τη φυλακή το 2030. Αυτός ο άνθρωπος το 2018, χρησιμοποιώντας δυστυχώς ευεργετικές διατάξεις που ίσχυαν τότε, αποφυλακίστηκε. Θεωρήθηκε ότι έχει εκτίσει 8 χρόνια φυλάκισης και όχι 4 γιατί όταν ένας κρατούμενος νοσηλεύεται σε ψυχιατρικό ίδρυμα εντός των φυλακών θεωρείται ότι έχει εκτίσει το διπλάσιο της ποινής από αυτή που έχει εκτίσει πραγματικά», εξήγησε η ίδια.

«Άρα, παρόλο που παρέμεινε για 4 χρόνια στη φυλακή για τον νόμο θεωρείται ότι έχει εκτίσει τα 8 χρόνια της φυλάκισής του. Στο αποφυλακιστήριό του υπήρχε η σημείωση ότι θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος να οδηγηθεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα επειδή είναι επικίνδυνος τόσο για τον εαυτό του, όσο και για το περιβάλλον του [...]. Όταν αποφυλακίστηκε υποχρεούνταν να εμφανίζεται δύο φορές τον μήνα στο Αστυνομική Τμήμα. Ακόμη και τον Ιανουάριο εμφανίστηκε δύο φορές» τόνισε η κ. Δημογλίδου.