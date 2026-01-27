Γλυφάδα: Ερωτήματα για το νομικό πλαίσιο - Ο πατροκτόνος «έμπαινε και έβγαινε» στο Δρομοκαΐτειο

Εντύπωση προκαλούν οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως για τη δολοφονία του 79χρονου στη Γλυφάδα από τον ίδιο του τον γιο, ο οποίος πριν από 12 χρόνια είχε σκοτώσει και τη μητέρα του, κυκλοφορώντας ωστόσο ελεύθερος.

Ο 46χρονος δράστης, που έχει διαγνωστεί με βαριά ψυχική νόσο, εξέτισε ποινή φυλάκισης μόλις τεσσάρων ετών για τη δολοφονία της μητέρας του, κάνοντας χρήση των ευεργετικών διατάξεων του νόμου. Παρότι υπήρχε εισαγγελική εντολή για παραμονή του στο Δρομοκαΐτειο, νοσηλεύτηκε τελικά μόνο για 11 ημέρες, πριν επιστρέψει στην κοινωνία χωρίς στενή επιτήρηση.

Η πρώτη εισαγωγή του σε ψυχιατρική δομή σημειώθηκε το 2014, αμέσως μετά τη δολοφονία της μητέρας του, όταν μεταφέρθηκε στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κορυδαλλού. Το 2018, μετά την αποφυλάκισή του, οδηγήθηκε εκ νέου στο Δρομοκαΐτειο με εισαγγελική εντολή για ακούσια νοσηλεία, ωστόσο παρέμεινε εκεί μόλις 11 ημέρες.

Την ίδια χρονιά εμφάνισε ξανά αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά και μεταφέρθηκε εκ νέου στο Δρομοκαΐτειο, όπου αυτή τη φορά νοσηλεύτηκε για περίπου πέντε μήνες. Παρά ταύτα, έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε εκτός ψυχιατρικής δομής, παραμένοντας ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα, ο έλεγχος της κατάστασής του φαίνεται πως χαλάρωσε σε ανησυχητικό βαθμό.