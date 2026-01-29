Γλυφάδα: Στη φυλακή οδηγείται ο πατροκτόνος μετά την απολογία του

Ο πατροκτόνος της Γλυφάδας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, απολογήθηκε για περίπου δύο ώρες χωρίς να έχει δικηγόρο στο πλευρό του. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε σήμερα, οδηγώντας τον στην προσωρινή κράτηση, ενώ συνεχίζονται οι διαδικασίες για την υπόθεση.

Το φρικτό έγκλημα στη Γλυφάδα

Η φρικτή οικογενειακή τραγωδία αποκαλύφθηκε το πρωί της Κυριακής (25/1) στη Γλυφάδα, όταν οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν τη σορό ενός άνδρα μέσα στον χώρο των αποσκευών αυτοκινήτου.

Ο δράστης είναι ο ίδιος ο γιος του θύματος, γεννημένος το 1980, ο οποίος φέρεται να έχει ένα ανατριχιαστικό ποινικό παρελθόν.

Την Αστυνομία ειδοποίησε ένας γείτονας, με τους αστυνομικούς να σπεύδουν άμεσα στην οδό Γυθείου. Το θύμα, γεννημένο το 1946, βρέθηκε νεκρό μέσα στο αυτοκίνητό του. Στο σημείο εντοπίστηκε και το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο 46χρονος γιος για να επιφέρει τον θανάσιμο τραυματισμό του πατέρα του.

Ερωτήματα για το νομικό πλαίσιο

Ο 46χρονος δράστης, που έχει διαγνωστεί με βαριά ψυχική νόσο, εξέτισε ποινή φυλάκισης μόλις τεσσάρων ετών για τη δολοφονία της μητέρας του, κάνοντας χρήση των ευεργετικών διατάξεων του νόμου. Παρότι υπήρχε εισαγγελική εντολή για παραμονή του στο Δρομοκαΐτειο, νοσηλεύτηκε τελικά μόνο για 11 ημέρες, πριν επιστρέψει στην κοινωνία χωρίς στενή επιτήρηση.