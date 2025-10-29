Καταδίωξη για γερά νεύρα στην Αθηνών - Λαμίας: Συνελήφθησαν 2 νεαροί, τραυματίστηκε αστυνομικός

Καταδίωξη για γερά νεύρα σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα της Τρίτης στη Νέο Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας στο ύψος της Μεταμόρφωσης, με κατάληξη δύο συλλήψεις κι ένα ελαφρύ τραυματισμό αστυνομικού.

Όλα ξεκίνησαν όταν άνδρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έκαναν σήμα σε μοτοσυκλέτα με δύο αναβάτες να σταματήσει για έλεγχο, με τον οδηγό να μην υπακούει και να αναπτύσσει ταχύτητα προσπαθώντας να ξεφύγουν. Χωρίς δεύτερη σκέψη, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν να καταδιώκουν την ύποπτη μοτοσυκλέτα η οποία κινήθηκε στο καθοδικό ρεύμα της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας. Ωστόσο, κάποια στιγμή, ευτυχώς χωρίς μεγάλη ταχύτητα, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα αυτή να πέσει στο οδόστρωμα, με τον 19χρονο αναβάτη και τον 22χρονο συνεπιβάτη να πέφτουν κι αυτοί.

Κατά την προσπάθεια των ανδρών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να περάσουν χειροπέδες στα δύο άτομα, ο 19χρονος αντιστάθηκε και έστριψε το χέρι ενός αστυνομικού ο οποίος μεταφέρθηκε στο 401ΓΣΝΑ για πρώτες βοήθειες και εξετάσεις. Οι δύο νεαροί δεν ήθελαν να πάνε σε νοσοκομείο κι έτσι μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα που κρατήθηκαν για να τους δοθούν πρώτες βοήθειες.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία και σήμερα οδηγούνται με ταυτόχρονη διαδικασία ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ στον οδηγό επιβλήθηκαν και τα διοικητικά πρόστιμα του Κ.Ο.Κ.