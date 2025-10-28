Αυτό είναι το πιστόλι που βρέθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών, σχετικά με τον εντοπισμό πιστολιού των 9mm από σωφρονιστικούς υπαλλήλους τη Δευτέρα (27/10) στις φυλακές Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, το όπλο το οποίο διασφάλισε σε φωτογραφία ο Flash.gr, βρέθηκε σε μαύρη σακούλα, θαμμένο σε βάθος περίπου 60 εκατοστών μέσα στο έδαφος και για να το βρεθεί, χρησιμοποιήθηκε ανιχνευτής μετάλλου.

Flash.gr

Τα σενάρια που εξετάζονται

Πλέον, οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο το όπλο να προοριζόταν για απόπειρα απόδρασης που σχεδίαζαν κρατούμενοι ή ακόμη και για ομηρία σωφρονιστικών υπαλλήλων.

Σημειώνεται, πως το πιστόλι βρέθηκε θαμμένο σε χώρο που προαυλίζονται κρατούμενοι της 5ης πτέρυγας, δηλαδή σκληροί Αλβανοί και Τούρκοι ποινικοί, οι οποίοι εμπλέκονται ακόμη και σε ανθρωποκτονίες, κάτι που «πονοκεφαλιάζει» ακόμη περισσότερο τη διοίκηση των φυλακών.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η Εισαγγελία ενώ σχηματίζεται δικογραφία κατά αγνώστου, με τα στόματα να παραμένουν κλειστά εντός του σωφρονιστικού καταστήματος.