Φυλακές Κορυδαλλού: Έρευνες σε κελιά συνεργών του Κλοντιάν Λεκοτσάι

Σε κελιά που κρατούνται άτομα που σχετίζονται με τον διαβόητο Αλβανό ισοβίτη, Κλοντιάν Λεκοτσάι, έγιναν οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών στις φυλακές Κορυδαλλού.

Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν πληροφορίες για έναν 34χρονο με καταγωγή από την Τουρκία κι έναν 25χρονο Αλβανό. Όπως έγινε γνωστό, εντοπίστηκαν δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας, δύο ζεύγη ασύρματα ακουστικά, δύο φορτιστές και ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για – κατά περίπτωση- παράβαση των μέτρων διασφάλισης της κοινωνικής ειρήνης σε συνδυασμό με ηθική αυτουργία, καθώς και παράβαση του νόμου περί όπλων. Οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν θα υποβληθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.