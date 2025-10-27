Συναγερμός στις φυλακές Κορυδαλλού: Βρέθηκε θαμμένο πιστόλι με σφαίρες στο προαύλιο

Συναγερμός σήμανε στις Φυλακές Κορυδαλλού μετά τον εντοπισμό από σωφρονιστικούς υπαλλήλους ενός πιστολιού των 9mm το οποίο ήταν θαμμένο σε χώρο που προαυλίζονται κρατούμενοι της 5ης πτέρυγας.

Πρόκειται για πτέρυγα με σκληρούς Αλβανούς και Τούρκους ποινικούς, οι οποίοι εμπλέκονται ακόμη και σε ανθρωποκτονίες, κάτι που «πονοκεφαλιάζει» ακόμη περισσότερο τη διοίκηση των φυλακών.

Αυτό καθώς κανείς δεν γνωρίζει πόσο καιρό ήταν εκεί θαμμένο το όπλο, αλλά και για τι προορίζονταν: για προστασία κάποιου κρατούμενου από άλλους; Για εγκληματική ενέργεια μέσα στις φυλακές; Για απόπειρα απόδρασης με ομηρεία; Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η Εισαγγελία, ενώ σχηματίζεται δικογραφία κατά αγνώστου με τα στόματα να παραμένουν κλειστά εντός του σωφρονιστικού καταστήματος.