Φυλακές Κορυδαλλού: Σωφρονιστικός υπάλληλος έβγαλε... έξω βαρυποινίτη για να του φτιάξει το ΙΧ

Ένα απίστευτο περιστατικό που εκτυλίχθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού είδε το φως της δημοσιότητας όταν ένας έγκλειστος των φυλακών εκτέλεσε... χρέη μηχανικού για λογαριασμό σωφρονιστικού υπαλλήλου.

Όπως φαίνεται από πλάνα του mega, οι δυο άντρες φαίνεται να ελέγχουν την μηχανή του αυτοκινήτου με το καπό ανοιχτό την ίδια ώρα που οι κρατούμενοι έχουν αυστηρά κριτήρια σχετικά με το να το βρίσκονται εκτός των ορίων της φυλακής.

Μάλιστα, αναφέρεται πως ο σωφρονιστικός υπάλληλος έβγαλε εκτός φυλακών τον κρατούμενο χωρίς να έχει λάβει καμία επίσημη άδεια ή να έχει ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές γεγονός που συνιστά σοβαρή παραβίαση των κανονισμών λειτουργίας των φυλακών.

Ο κρατούμενος που συμμετείχε στο περιστατικό έχει καταδικαστεί για δύο δολοφονίες ηλικιωμένων σε περιοχή της νότιας Ελλάδας ωστόσο το επάγγελμά του, μηχανικός αυτοκινήτων, φαίνεται πως... βόλεψε τον σωφρονιστικό υπάλληλο.