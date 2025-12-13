Ντου της Αστυνομίας στις φυλακές Κορυδαλλού - Εντοπίστηκαν κινητά τηλέφωνα

Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Κορυδαλλού πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής, 12 Δεκεμβρίου, από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος



Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, στην επιχείρηση που συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, επιχειρησιακών ομάδων και της Ε.Κ.Α.Μ., εντοπίστηκαν τέσσερις έγκλειστοι, στην κατοχή των οποίων, συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ισάριθμα κινητά τηλέφωνα, κάρτα sim, ένας αντάπτορας με το καλώδιο φόρτισης κινητού τηλεφώνου και μία θήκη ασύρματων ακουστικών.



Για τα αποτελέσματα της επιχείρησης ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί αρμοδίως.