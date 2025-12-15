Συνελήφθη 21χρονος στο «Ελ. Βενιζέλος» με 18 κιλά κάνναβης στη βαλίτσα του

Στη σύλληψη ενός 21χρονου αλλοδαπού προχώρησαν οι Αρχές στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς επιχείρησε να εισαγάγει στην Ελλάδα μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών μέσα στην βαλίτσα του.

Ο νεαρός, ο οποίος φέρεται να είναι μέλος διεθνούς εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή κάνναβης στη χώρα, εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου 2025 από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατά την άφιξή του από χώρα του εξωτερικού.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών στην ελληνική επικράτεια, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών της Homeland Security Investigations (HSI) της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, καθώς και μετά από ανάλυση στοιχείων και δημιουργία προφίλ.

Κατά τον έλεγχο της αποσκευής του, οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά 18 κιλά και 200 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), τα οποία είχε αποκρύψει με σκοπό τη διακίνησή τους. Επιπλέον, κατασχέθηκε το κινητό του τηλέφωνο και ο νεαρός οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.