Χειροπέδες σε 19χρονο στην Κρήτη - Έκρυβε ναρκωτικά και χιλιάδες ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα

Συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές της Κρήτης ένας 19χρονος, στου οποίου το σπίτι βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών καθώς και χιλιάδες ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του cretapost, όλα συνέβησαν το απόγευμα της Τετάρτης (10/12) όταν αστυνομικοί, αξιοποιώντας κατάλληλα στοιχεία που είχαν σε βάρος ενός 19χρονου, προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι του σε περιοχή του δήμου Σητείας στο Λασίθι.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα σε ψευδοροφή και κατασχέθηκαν:

116,2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

14,4 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

μικροποσότητα κοκαΐνης,

11 μπισκότα ζαχαροπλαστικής περιέχοντα κάνναβη,

3 μαχαίρια,

1 σιδηρογροθιά,

84 πλαστά χαρτονομίσματα των 100 ευρώ έκαστο,

35 ευρώ γνήσια σε χαρτονομίσματα,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

3 τρίφτες καπνού και

4 κινητά τηλέφωνα

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας ενώ ο νεαρός κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών και παραχάραξη νομίσματος.