Αίγιο: Οδηγός βρέθηκε λιπόθυμος με τραύμα στο κεφάλι - «Καπνός» ο δράστης που του έσπασε το όχημα

Τον απόλυτο τρόμο έζησε ένας οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου στο κέντρο της πόλης του Αιγίου ο οποίος δέχτηκε επίθεση από άγνωστο όσο βρισκόταν στο όχημά του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr, ο δράστης φέρεται να χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο το θύμα ύστερα από έντονο διαπληκτισμό. Στη συνέχεια, του τρύπησε το ΙΧ, έσκασε τα ελαστικά του οχήματος και στην συνέχεια αφού τον άφησε λιπόθυμο και το έβαλε στα πόδια.

Περαστικοί που περνούσαν από το σημείο σοκαρίστηκαν καθώς έγιναν αυτόπτες μάρτυρες της βίαιης επίθεσης με τον 46χρονο να μένει αναίσθητος μέσα στο όχημα. Αμέσως κάλεσαν τις Αρχές αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο φτάνοντας στο σημείο παρέλαβε το θύμα και το μετέφερε αρχικά στο νοσοκομείο Αιγίου, και κατόπιν στο νοσοκομείο Ρίου, για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ωστόσο, μόλις ανέκτησε τις αισθήσεις του, το θύμα υπέβαλε μήνυση για σωματικές βλάβες και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Πάντως αυτή τη στιγμή, η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να εντοπίσει και να συλλάβει τον δράστη ο οποίος δεν είναι γνωστό αν ήταν γνώριμος του θύματος.