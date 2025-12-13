Πρώην παίκτης ριάλιτι μηνύθηκε για ξυλοδαρμό - Χτύπησε 45χρονο με σίδερο στο κεφάλι

Μήνυση κατά πρώην παίκτη ριάλιτι κατέθεσε ένας 45χρονος, κατηγορώντας τον πως τον χτύπησε με μεταλλικό αντικείμενο στο κεφάλι έπειτα από έντονη λογομαχία.



Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας Tempo 24, το περιστατικό συνέβη στις 10 Δεκεμβρίου, όταν ο 27χρονος πρώην παίκτης ριάλιτι πήγε στο σπίτι του 45χρονου στο Αίγιο και αρχικά του τρύπησε με αιχμηρό αντικείμενο τα λάστιχα του αυτοκινήτου του.



Στη συνέχεια, μετά από λεκτικό διαπληκτισμό, τον χτύπησε με μεταλλικό αντικείμενο στο κεφάλι και συγκεκριμένα στη μύτη, στο αριστερό μάτι και στο φρύδι. Ο 45χρονος, όπως κατέθεσε, έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε απότομα στο έδαφος.