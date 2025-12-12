Πετράλωνα: Αλβανός ποινικός κυκλοφορούσε με πιστόλι και κλεμμένη κάρτα POL

Με πιστόλι των 9mm, έχοντας πάνω του δύο γεμιστήρες με 12 φυσίγγια, αλλά και κάρτα POL της ΕΛ.ΑΣ., κυκλοφορούσε ένας 44χρονος Αλβανός ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή των Πετραλώνων.

Οι δικυκλιστές της ΕΛ.ΑΣ. τον εντόπισαν να κινείται με τη μοτοσικλέτα του, τον κάλεσα να σταματήσει για έλεγχο και εκεί δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν είδαν πως πάνω του είχε, πέραν του όπλου, την υπηρεσιακή κάρτα μηχανογραφικού συστήματος της Αστυνομίας. Πρόκειται για κάρτα που είχε χάσει αστυνομικός και η οποία άγνωστο πως βρέθηκε στα χέρια του 44χρονου Αλβανού ποινικού, ο οποίος είχε επικολλήσει φωτογραφία του πάνω της.

Φωτο: ΕΛΑΣ

Οι αστυνομικοί τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως, όπου εκεί σχηματίστηκε σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, αντιποίηση, πλαστογραφία πιστοποιητικών και απείθεια.

ΦΩΤΟ: ΕΛΑΣ

Στην κατοχή του βρέθηκε κι ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.