Καρέ καρέ η δράση συμμορίας ανήλικων Ρομά που λήστευαν φούρνους και περίπτερα στα βόρεια προάστια

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση συμμορίας ανήλικων Ρομά, οι οποίοι εμπλέκονται σε κλοπές και ληστείες σε βάρος κυρίως γυναικών υπαλλήλων αρτοποιείων και περιπτέρων σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία, εξασφάλισε το Flash.gr, δείχνοντας πώς μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα ένας από τους συλληφθέντες αδειάζει το ταμείο.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου πέρασε χειροπέδες σε 4 ανήλικους Ρομά -από 13 έως 16 ετών-, αφού προηγουμένως προσέγγισαν έναν 13χρονο στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας και με την άσκηση βίας του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο, ενώ ακόμα τον εξανάγκασαν να βγάλει τη μπλούζα που φορούσε την οποία και άρπαξαν. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, για σχηματισμό δικογραφίας και περαιτέρω έρευνα.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, ο 15χρονος κατά μόνας ή από κοινού -κατά περίπτωση- με τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας, διέπραττε ληστείες και κλοπές σε βάρος κυρίως γυναικών υπαλλήλων αρτοποιείων και περιπτέρων αφαιρώντας χρηματικά ποσά, τραπεζικές κάρτες και προσωπικά αντικείμενα.

Οι δράστες μετά την τέλεση των ανωτέρω αξιόποινων πράξεων προέβαιναν σε ηλεκτρονικές αγορές με τη χρήση των κλαπεισών τραπεζικών καρτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι προκειμένου να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις εγκληματικές τους πράξεις, οι ανήλικοι γίνονταν ιδιαίτερα βάναυσοι σε βάρος των θυμάτων τους. Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 4 υποθέσεις ληστειών και κλοπών σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.