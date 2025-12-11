Γλυφάδα: Μαθητές έβαλαν 7 φορές φωτιά στο σχολείο τους μέσα σε 3 ημέρες - Ζητούν παρέμβαση της ΕΛΑΣ

Σε σοβαρή καταγγελία για μαθητές λυκείου της Γλυφάδας, προχώρησαν μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, υποστηρίζοντας ότι οι ανήλικοι, μέσα σε 3 ημέρες, έβαλαν φωτιά 7 φορές σε διάφορους χώρους του σχολείου.

Όπως τονίζουν, η διευθύντρια του σχολείου δεν έχει ενημερώσει τις Αρχές για τις εμπρηστικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ANT1, στο στόχαστρο των μαθητών βρέθηκε κάδος σκουπιδιών έξω από το Λύκειο της Γλυφάδας αλλά και οι τουαλέτες του σχολείου. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καθηγητές κατάφεραν να σβήσουν μόνοι τους τις φλόγες πριν επεκταθεί η φωτιά, με αποτέλεσμα η Πυροσβεστική να σπεύσει στο σχολείο για την καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν.

Οι μαθητές φέρονται να έβαλαν μία φωτιά την Δευτέρα (8/12), 4 την Τρίτη και 2 την Τετάρτη.

Όπως αναφέρει η καταγγελία των γονέων, αν και οι φωτιές μπορεί να προκαλέσουν τον τραυματισμό μαθητών, η διευθύντρια του σχολείου δεν έχει ενημερώσει την αστυνομία ώστε να προχωρήσει σε ανακρίσεις και συλλήψεις.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ζητά λύση για τη μανία των μαθητών που βάζουν καθημερινά φωτιές ώστε να μην κινδυνέψουν τα παιδιά τους.