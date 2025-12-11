Χανιά: Με δύσπνοια μαθητές από Αθήνα σε σχολική εκδρομή - 12 παιδιά στο Κέντρο Υγείας

Σε περιπέτεια μετατράπηκε η εκδρομή 90 μαθητών από σχολείο της Αθήνας στα Χανιά.

Το μεσημέρι της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου, αρκετά από τα παιδιά, ενώ βρίσκονταν στην περιοχή του Αποκόρωνα, παρουσίασαν συμπτώματα δύσπνοιας.

Δώδεκα από τα παιδιά μεταφέρθηκαν εκτάκτως στο Κέντρο Υγείας Βάμου, κάποια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και κάποια με άλλα μέσα, όπου και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έγινε χορήγηση μάσκας οξυγόνου.

Τα παιδιά παρέμειναν στον χώρο του Κέντρου Υγείας μέχρι το απόγευμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, η δύσπνοια που παρουσίασαν φαίνεται να οφείλεται στην εισπνοή αερίου από αμπούλες βρώμας, κάτι που οι έφηβοι συχνά χρησιμοποιούν ως «παιχνίδι» μεταξύ τους.