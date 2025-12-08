Μαθητής υπέστη ηλεκτροπληξία από γυμνό καλώδιο στο σχολείο του στους Θρακομακεδόνες

Σε κατάληψη προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου, οι μαθητές του Γυμνασίου Θρακομακεδόνων, αντιδρώντας στο περιστατικό ηλεκτροπληξίας μαθητή της Γ’ Γυμνασίου την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου. Ο μαθητής άγγιξε «ένα γυμνό καλώδιο από το ταβάνι» που προεξείχε κάτω από υπόστεγο του σχολείου.



Ο ίδιος ο μαθητής περιέγραψε το συμβάν αναφέροντας ότι «ένιωσα το ρεύμα να με διαπερνά» και ότι «τώρα είμαι καλά, γιατί δεν διαπέρασε στην καρδιά το ρεύμα, αλλά ήταν κάτι πολύ φοβερό και έπρεπε να πάω στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους». Το παιδί διακομίστηκε προληπτικά στο νοσοκομείο και παρέμεινε για 24ωρη παρακολούθηση, καθώς υπήρχε ανησυχία για πιθανή καρδιολογική επίπτωση.

Ο πατέρας του δήλωσε στον ΣΚΑΪ: «Πήγαμε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους… Μετά υποβάλαμε μήνυση κατ’ αγνώστων, γιατί οι ευθύνες υπάρχουν και πρέπει να αποδοθούν. Ο διευθυντής έχει ενημερώσει πολλές φορές τον Δήμο, το πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και χρόνια».



Ο μαθητής τόνισε ότι το σχολείο «είναι σε άθλια κατάσταση» και ότι «πέρυσι κάναμε κατάληψη για προβλήματα στον ηλεκτρολογικό πίνακα. Τα προβλήματα συνεχίζονται και τρέχουν. Δεν γίνεται καμία ουσιαστική πράξη από τον Δήμο».

Παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας

Από την πλευρά της, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Αχαρνών, Σπύρο Βρεττό, για ενημέρωση σχετικά με το περιστατικό. Σύμφωνα με τη διεύθυνση του σχολείου, το πρωί της Δευτέρας μετέβη στο χώρο ηλεκτρολόγος του Δήμου που προχώρησε σε άμεσες επισκευές, ενώ ακολούθησε διεξοδικός έλεγχος από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Θρακομακεδόνων, ο οποίος είναι ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος.



Ωστόσο, οι γονείς και οι μαθητές επιμένουν ότι τα ηλεκτρολογικά προβλήματα είναι διαρκή και ότι «δεν γίνεται καμία ουσιαστική παρέμβαση» παρά τις επανειλημμένες ειδοποιήσεις.



Μάλιστα, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, σε ανακοίνωσή του, σημειώνει:



«Δεν μπορούμε πλέον να δείξουμε άλλη ανοχή. Τώρα είναι η στιγμή να σταθούμε όλοι μαζί ενωμένοι και να απαιτήσουμε τις άμεσες ενέργειες που χρειάζονται για τη θωράκιση της ασφάλειας του σχολείου μας».

Το βασικό αίτημα είναι «ασφαλείς υποδομές και άμεση αποκατάσταση όλων των επικίνδυνων σημείων, ώστε κανένα παιδί να μην κινδυνεύσει ξανά».



Παράλληλα επιβεβαιώνεται ότι από την αρχή της σχολικής χρονιάς «έχουν αποσταλεί γραπτές ενημερώσεις προς τις αρμόδιες αρχές», ενώ ο Σύλλογος Γονέων θα απευθύνει κάλεσμα και στα ΜΜΕ για «ευρύτερη ενημέρωση και πίεση».