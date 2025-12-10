Αμαλιάδα: 14χρονος εκβίαζε και απέσπασε τουλάχιστον 8.000 ευρώ από 12χρονο σε ένα μήνα

Τον απόλυτο τρόμο βίωνε ένα 12χρονο παιδί από έναν 14χρονο μαθητή Γυμνασίου ο οποίος κατάφερε να του αποσπάσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό υπό την απειλή ότι θα τον χτυπήσει.

Η αποκάλυψη ήρθε όταν το 12χρονο παιδί δεν άντεξε τις πιέσεις και εξομολογήθηκε τον εφιάλτη που βίωνε επί έναν ολόκληρο μήνα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτει το τοπικό μέσο patrinews για αυτή τη σοκαριστική υπόθεση, το ανήλικο παιδί έφτασε στο σημείο να αγγίξει, κρυφά, τις οικονομίες των γονιών του ώστε να μπορέσει να προφυλαχθεί.

Το συμβάν, σύμφωνα με περιγραφές του στους αστυνομικούς, ξεκίνησε στις 6 Νοεμβρίου και διήρκησε έως τις 3 Δεκεμβρίου όταν πλέον αποφάσισε να μιλήσει καθώς αδυνατούσε να ικανοποιήσει τις πιέσεις του εκβιαστή του. Μάλιστα αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα είχε καταφέρει να παραδώσει στον 14χρονο το ποσό των 8.200 ευρώ!

Μετά την καταγγελία άνδρες της Ασφάλειας Ήλιδας προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι του 14χρονου όπου εντόπισαν σχεδόν 100 κροτίδες, μια ηλεκτρονική κονσόλα παιχνιδιού και ένα iphone, τα οποία φέρονται να έχουν αγοραστεί με τα χρήματα που είχε αποσπάσει από τον μικρότερο μαθητή.

Ο 14χρονος συνελήφθη και σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία. Παράλληλα συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, όπως προβλέπει ο νόμος. Ωστόσο, σύμφωνα με αναφορές, ο ανήλικος μαθητής Γυμνασίου είχε επιδείξει και στο παρελθόν παραβατική συμπεριφορά.