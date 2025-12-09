Θεσσαλονίκη: Άγριο επεισόδιο ανάμεσα σε ανήλικες μαθήτριες - Αφορμή ένα αγόρι

Ακόμα ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων έγινε γνωστό, αυτή τη φορά από τη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, σε βίντεο φαίνονται να πρωταγωνιστούν ανήλικες μαθήτριες.

Όπως ακούγεται, μια περίοικος, που είδε το συμβάν να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια της, δεν πίστευε ότι τα κορίτσια χτυπούσαν ένα παιδί με τόση αγριότητα και οι υπόλοιπες γύρω της γελούσαν και κατέγραφαν με τα κινητά τους τηλέφωνα τον ξυλοδαρμό. Όπως ειπώθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό», η αφορμή ήταν ένα αγόρι.

Η υπόθεση δεν πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης, όπως και πολλές άλλες αντίστοιχες, καθώς όταν ζητήθηκε από τις Αρχές που εντόπισαν το βίντεο να γίνουν οι απαραίτητες μηνύσεις για να κινηθούν οι διαδικασίες, τόσο το θύμα όσο και οι γονείς της ανήλικης κοπέλας, δεν θέλησαν να κινηθούν νομικά κατά των κοριτσιών που την έδερναν και την βιντεοσκοπούσαν.

