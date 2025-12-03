Ελλάδα Βία και Παραβατικότητα Ανηλίκων Πάτρα Βία Μαθητές Σχολεία Local News

Πάτρα: Μαθητές Γυμνασίου γρονθοκόπησαν 12χρονο - Κατέγραψαν σε βίντεο την επίθεση

Η Ασφάλεια Πατρών που ανέλαβε την υπόθεση αναζητά τους δράστες.

Φωτό αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ένα νέο σοκαριστικό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων έρχεται στην επιφάνεια. Πρόκειται για περιστατικό που σημειώθηκε στην Πάτρα με την εμπλοκή μαθητών Γυμνασίου.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με καταγγελία πατέρα ενός 12χρονου, που έγινε στην Ασφάλεια, ο γιος του χτυπήθηκε με γροθιά στο μάτι από τρεις ανήλικους, οι οποίοι μάλιστα βιντεοσκόπησαν την πράξη τους.

Πρόκειται για μαθητές Β’ Τάξης Γυμνασίου της αχαϊκής πρωτεύουσας, με το θύμα να φοιτά στην Α’ Τάξη της ίδιας σχολικής μονάδας.

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Τετάρτης (3/12), αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων, όπως αποκαλύπτει το tempo24.

