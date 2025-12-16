Σοκ στο Χαλάνδρι: Καθηγητής έπιασε με «κόφτη» τα δάχτυλα μαθητή για να σταματήσει κατάληψη

Ένα τρομακτικό περιστατικό συνέβη σε σχολείο που τελούσε υπό κατάληψη στο Χαλάνδρι, με έναν καθηγητή να πιάνει - όπως φαίνεται σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας - με σιδερένιο κόφτη τα δάχτυλα ενός μαθητή προσπαθώντας να ανοίξει την είσοδο του σχολείου.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που μετέδωσε το STAR, φαίνεται πως μία ομάδα εκπαιδευτικών βρέθηκε μπροστά στην είσοδο του σχολείου προκειμένου να σπάσει το λουκέτο της κλειστής πόρτας και να σταματήσει την κατάληψη. Στην προσπάθεια αυτή όμως ένας καθηγητής φτάνει στο σημείο να «πιάσει» τα χέρια του μαθητή του με τον «κόφτη».

Ο διάλογος που καταγράφεται στο βίντεο είναι ενδεικτικός της αγριότητας του περιστατικού.

Μαθητής: Το χέρι μου ρε.

Διευθύντρια: Πάρε το χέρι σου, γιατί δεν το γλυτώνεις.

Μαθητής: Άστο, το χέρι μου...

Διευθύντρια: Πάρτε τα χέρια σας από εδώ.

Μαθητής: Έλα, βγάλτο με πονάει...

«Μετά με χλεύασε κιόλας»

«Ο καθηγητής χρησιμοποιεί τον κόφτη. Ουλιάζω, υποφέρω. Του είπα, σε παρακαλώ άφησε το δάχτυλό μου. Συνέχιζε και στο τέλος με χλεύασε κιόλας», είπε ο μαθητής μιλώντας στο STAR.

Όπως σημείωσε, μετά το περιστατικό πήγε στο ΚΑΤ και του είπαν ότι έχει υποστεί κάκωση και στα δύο του δάχτυλα.

Μάλιστα, ο 17χρονος συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος ενώ εναντίον του σχηματίστηκε δικογραφία για απλή σωματική βλάβη. Σε βάρος της διευθύντριας και του καθηγητή σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη και οι δύο εκπαιδευτικοί οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου.

Οι λόγοι της κατάληψης στο σχολείο αφορούσαν θέματα υποδομών και καθαριότητας.