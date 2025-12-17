Βόλος: Μαθητές έμειναν εκτός τάξης, επειδή ο καθηγητής κλειδώνει την πόρτα της αίθουσας

Αναστάτωση επικρατεί σε σχολείο του Βόλου, μετά τη διαμαρτυρία μαθητών, που δεν θέλησαν να μπουν στην αίθουσα για να κάνουν μάθημα, καταγγέλλοντας ότι ο καθηγητής κλειδώνει την πόρτα.

Οι γονείς μάλιστα πήραν την κατάσταση στα χέρια τους και δεν επέτρεψαν στα παιδιά τους να κάνουν μάθημα με τον συγκεκριμένο καθηγητή, ο οποίος, σύμφωνα με καταγγελίες τους, κλειδώνει τις πόρτες στις αίθουσες διδασκαλίας κατά την παράδοση του μαθήματος και τις κρατά κλειστές μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι για το διάλειμμα, όπως αποκαλύπτει ο taxydromos.



Ο καθηγητής είχε συνάντηση την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 με σύμβουλο εκπαίδευσης που όρισε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, για τη διερεύνηση του περιστατικού. Οι γονείς ωστόσο δηλώνουν προβληματισμένοι και φοβισμένοι από τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού. «Θα αξιολογήσει την κατάσταση. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει από πλευράς Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας. Κανείς δεν νιώθει άνετα με όσα συνέβησαν στο σχολείο», σχολίασε ο πρόεδρος του συλλόγου γονέων, ο οποίος μάλιστα έχει μιλήσει τόσο με τον διευθυντή του γυμνασίου όσο και με τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι φοβάται και γι’ αυτό κλειδώνει. «Δεν ήμουν έτσι. Έγινα γιατί φοβάμαι», φέρεται να είπε ο καθηγητής στον πρόεδρο του συλλόγου γονέων.



Δεν ήταν η πρώτη φορά



Όπως αποκαλύπτει ο taxydromos, την Παρασκευή (12/12), δεν ήταν η πρώτη φορά που ο καθηγητής επιχείρησε να κάνει μάθημα, αφού πρώτα κλείδωσε την πόρτα της αίθουσας διδασκαλίας. Σύμφωνα με καταγγελίες, μπαίνοντας στην τάξη για το μάθημά του, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να γυρνά το κλειδί στην πόρτα για να παραμείνει κλειστή, μέχρι να τελειώσει η ώρα της παράδοσης.



Μαθητές όταν είδαν να κλειδώνει την πόρτα αντέδρασαν. Του ζήτησαν να ξεκλειδώσει κι όταν εκείνος αρνήθηκε, επαναστάτησαν. Ακολούθησε ένταση, με τον εκπαιδευτικό να ξεκλειδώνει την πόρτα και να βγάζει έξω τους μαθητές που του ζητούσαν να την ανοίξει, λέγοντάς τους, ότι θα τους βάλει απουσία.

Η ομάδα των μαθητών που «απεγκλωβίστηκε» από την κλειδωμένη τάξη απευθύνθηκε στον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος κατευθύνθηκε αμέσως προς την αίθουσα. Διαπίστωσε και ο ίδιος ότι η πόρτα ήταν κλειδωμένη, ενώ μέσα βρισκόταν ο καθηγητής με τους υπόλοιπους μαθητές του τμήματος.



Χτυπούσε την πόρτα ο διευθυντής δηλώνοντας την ιδιότητά του, αλλά ο καθηγητής δεν τον πίστευε. «Δεν είσαι ο διευθυντής. Ψέματα λες», έλεγε συνεχίζοντας να κρατά κλειδωμένη την πόρτα, έως ότου τελικώς πείστηκε να ξεκλειδώσει. «Φοβάμαι για τη ζωή μου» φέρεται να απάντησε όταν ρωτήθηκε από τον διευθυντή γιατί κλειδώνει την τάξη.