Αγρίνιο: «Μου είπε αν είμαι μάγκας να το πιω», συγκλονίζει η μητέρα του 9χρονου για το ψυχοφάρμακο

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται, εκτός κινδύνου, ο 9χρονος μαθητής από το Αγρίνιο, έπειτα από την κατανάλωση ψυχοφαρμάκου το οποίο του έδωσε συμμαθητής του κατά τη διάρκεια του σχολικού διαλείμματος.

Η μητέρα του παιδιού περιέγραψε την ανησυχητική στιγμή, αναφέροντας ότι ο γιος της της είπε: «Μου έδωσε ένα φάρμακο και μου είπε ότι αν είμαι μάγκας, να το πιω». Η μητέρα, έντρομη, πήγε αμέσως στο σχολείο για να μάθει περισσότερα.

Εκεί, βρήκε τον συμμαθητή του γιου της, ο οποίος της παρέδωσε το φάρμακο: «Τρέχω γρήγορα να προλάβω το παιδάκι, το βρίσκω και του λέω ‘πες μου τι φάρμακο έδωσες στο παιδί μου. Το παιδάκι ήταν σε πανικό. Άνοιξε την τσάντα και μου έδωσε το φάρμακο. Εκείνη την ώρα το μόνο που σκέφτηκα ήταν να το βγάλω φωτογραφία»

Αν και δεν γνώριζε τι φάρμακο ήταν, ενημέρωσε αμέσως τον παιδίατρο, ο οποίος της συνέστησε να μεταφέρει το παιδί στο νοσοκομείο για άμεση αντιμετώπιση. Στο νοσοκομείο, οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένεια ότι το φάρμακο ήταν επικίνδυνο και έπρεπε να κινηθούν άμεσα για να αποτραπεί η δηλητηρίαση.

Η μητέρα του 9χρονου, μιλώντας στο Mega, εμφανώς συγκλονισμένη είπε: «Κάποια στιγμή μου λέει το παιδί μου ‘δεν νιώθω καλά’. Εκείνη την στιγμή έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου, τίποτα άλλο δεν μπορούσα να κάνω, δεν μπορούσα να κάνω κάτι να βοηθήσω το παιδί μου».