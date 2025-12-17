Λευκάδα: Άνδρας κατάπιε ναρκωτικά για να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο και πέθανε

Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε στη Λευκάδα, με έναν 50χρονο να χάνει τη ζωή του στην προσπάθειά του να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο.

Ειδικότερα, ο άνδρας κινούνταν με το όχημά του όταν αστυνομικοί τού έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο. Εκείνος, φέρεται να πανικοβλήθηκε καθώς είχε στην κατοχή του ναρκωτικές ουσίες και επιχείρησε να απαλλαγεί από αυτές.

Μη βρίσκοντας τρόπο να απορρίψει τη συσκευασία, αποφάσισε να καταπιεί το σακουλάκι με τα ναρκωτικά, επιλογή που αποδείχθηκε μοιραία. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (15/12), λίγο μετά την πλωτή γέφυρα της Λευκάδας.

Η συσκευασία περιείχε περίπου 8 γραμμάρια ηρωίνης, με το σακουλάκι να προκαλεί απόφραξη των αεραγωγών του 50χρονου, ο οποίος κατέρρευσε μπροστά στα μάτια των αστυνομικών. Παρά το γεγονός ότι το νοσοκομείο της Λευκάδας βρίσκεται σε απόσταση μόλις λίγων λεπτών από το σημείο, δεν κατέστη δυνατή η διάσωσή του.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Λευκάδας.