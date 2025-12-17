Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Παιδί 3 ετών μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο

Ένα παιδί ηλικίας περίπου 3 ετών (γεννημένο το 2022) μεταφέρθηκε σήμερα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης από τη μητέρα του, ωστόσο οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ήταν ήδη νεκρό κατά την άφιξή του, όπως μεταδίδει το evros-news.gr.

Η οικογένεια του παιδιού είναι Ρομά, με τον πατέρα να εργάζεται στο εξωτερικό, ενώ η μητέρα μένει στην Αλεξανδρούπολη με τα δύο υπόλοιπα αδερφάκια του. Από την εξωτερική του κατάσταση, η οποία φαινόταν εξαιρετικά αδύνατη, οι γιατροί υπέθεσαν ότι το παιδί ήταν σοβαρά υποσιτισμένο.

Η μητέρα του παιδιού μετέφερε το σώμα στο νοσοκομείο και αφού ειδοποιήθηκαν οι αρχές, τόσο οι γιατροί όσο και η αστυνομία ανέκριναν τη γυναίκα για τα αίτια του θανάτου.

Η ιατροδικαστική έρευνα, με επικεφαλή τον Καθηγητή Παύλο Παυλίδη, αναμένεται να φωτίσει τα αίτια του θανάτου. Η μητέρα βρίσκεται υπό την επίβλεψη των αρχών, προκειμένου να εξεταστούν τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα, καθώς πέρα από τον υποσιτισμό, ενδέχεται να υπάρχουν και άλλες αιτίες για την τραγική κατάληξη.