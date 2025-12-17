Σοκ στο Αγρίνιο: 9χρονος έδωσε ψυχοφάρμακο σε συμμαθητή του στο πλαίσιο challenge

Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Αγρινίου ένα 9χρονο παιδί, που στο πλαίσιο ενός επικίνδυνου challenge κατανάλωσε ψυχοφάρμακο.



Το σοκαριστικό συμβάν συνέβη σε σχολείο του Αγρινίου, εκεί όπου ο 9χρονος χορήγησε στο πλαίσιο challenge φαρμακευτικό σκεύασμα σε έναν 9χρονο συμμαθητή του. Το παιδί διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου και παραμένει νοσηλευόμενο, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο ζωής, όπως αναφέρει το agriniopress.



Η μητέρα του 9χρονου που έδωσε το ψυχοφάρμακο στον συμμαθητή του συνελήφθη για έκθεση και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. H σύλληψη έγινε το πρωί της Τρίτης (16/12) στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.