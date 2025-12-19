Αγρίνιο: Εξιτήριο παίρνει ο 9χρονος που πήρε ψυχοφάρμακο που του έδωσε συμμαθητής του

Θετικά είναι τα νέα που έρχονται από το Αγρίνιο αναφορικά με την υγεία του 9χρονου, ο οποίος πήρε βαρύ ψυχοφάρμακο που του έδωσε συμμαθητής του στο σχολείο.



Η υγεία του 9χρονου μαθητή εξελίσσεται ομαλά και εντός της ημέρας αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το Νοσοκομείο του Αγρινίου, όπου νοσηλεύεται, όπως δήλωσε στο agriniosite ο Διοικητής, Μιχάλης Σερασκέρης.



«Μου είπε αν είμαι μάγκας να το πιω»



Η μητέρα του παιδιού περιέγραψε τη στιγμή που το 9χρονο παιδί πήρε το φάρμακο από τα χέρια του συμμαθητή του, αναφέροντας ότι ο γιος της της είπε: «Μου έδωσε ένα φάρμακο και μου είπε ότι αν είμαι μάγκας, να το πιω». Η μητέρα, έντρομη, πήγε αμέσως στο σχολείο για να μάθει περισσότερα.



Εκεί, βρήκε τον συμμαθητή του γιου της, ο οποίος της παρέδωσε το φάρμακο: «Τρέχω γρήγορα να προλάβω το παιδάκι, το βρίσκω και του λέω ‘πες μου τι φάρμακο έδωσες στο παιδί μου. Το παιδάκι ήταν σε πανικό. Άνοιξε την τσάντα και μου έδωσε το φάρμακο. Εκείνη την ώρα το μόνο που σκέφτηκα ήταν να το βγάλω φωτογραφία».



Αν και δεν γνώριζε τι φάρμακο ήταν, ενημέρωσε αμέσως τον παιδίατρο, ο οποίος της συνέστησε να μεταφέρει το παιδί στο νοσοκομείο για άμεση αντιμετώπιση. Στο νοσοκομείο, οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένεια ότι το φάρμακο ήταν επικίνδυνο και έπρεπε να κινηθούν άμεσα για να αποτραπεί η δηλητηρίαση.