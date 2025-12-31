Τραγωδία παραμονές Πρωτοχρονιάς: Πέθανε αιφνίδια 27χρονη που νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Χανίων

Τη θλίψη παραμονές Πρωτοχρονιάς σκόρπισε στα Χανιά, ο αιφνίδιος θάνατος μιας 27χρονης κοπέλας η οποία νοσηλευόταν στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό.

Μιλώντας στο Cretalive.gr, ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, ανέφερε ότι η νεαρή κοπέλα εισήχθη στο νοσοκομείο με συμπτώματα υψηλού πυρετού και νοσηλεύτηκε στην Παθολογική Κλινική, όπου οι θεράποντες ιατροί προχώρησαν στις προβλεπόμενες εξετάσεις και παρακολούθηση της κατάστασής της.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της αντιμετώπισε σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στην Καρδιολογική Κλινική, όπου αρχικά καταγράφηκε βελτίωση της κλινικής της εικόνας. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και η 27χρονη κατέληξε.

Για τα ακριβή αίτια του θανάτου της, η διοίκηση του νοσοκομείου και οι γιατροί έχουν ζητήσει τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια της 27χρονης για την απώλειά τους.