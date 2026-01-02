Μυστήριο με σορό άνδρα αγνώστων στοιχείων που ξεβράστηκε στον Βόλο

Η σορός ενός άνδρα αγνώστων στοιχείων ξεβράστηκε την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026 στην περιοχή Πευκάκια Αλυκών.



Με δεδομένο ότι δεν έχει δηλωθεί κάποια εξαφάνιση στις αστυνομικές αρχές της Μαγνησίας το προηγούμενο διάστημα, γύρω από την υπόθεση υπάρχει ένα πέπλο μυστηρίου.



Σύμφωνα με τον Taxydromo, ο άνδρας εικάζεται ότι ήταν νεκρός στη θάλασσα επί μέρες καθώς τα χαρακτηριστικά του έχουν αλλοιωθεί και εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να γίνει αναγνώριση της σορού του.

Εκτιμάται ότι είναι ηλικιωμένος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες απεβίωσε, οι οποίες παραμένουν άγνωστες, θα διαλευκανθούν στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης που έχει παραγγελθεί να γίνει από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας.