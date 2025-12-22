Οργή στην Αλεξανδρούπολη: Διέλυσαν το σπίτι της οικογένειας του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

Σε «Γης Μαδιάμ» μετέτρεψαν άγνωστοι το σπίτι της οικογένειας του 3χρονου αγοριού που μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης με την αιτία θανάτου να είναι η ασιτία.

Η υπόθεση είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη, όταν ήρθε στο φως, αλλά συνεχίζει να προκαλεί ένταση στην τοπική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με δημοσίευμα του pameevro.gr οι εικόνες από το σπίτι της οικογένειας του αδικοχαμένου 3χρονου αγοριού που πέθανε από ασιτία την περασμένη εβδομάδα, στη γειτονιά της Τέρμα Άβαντος στην Αλεξανδρούπολη, μοιάζουν με σκηνικό μετά από έκρηξη.

Το σπίτι της οικογένειας είναι σχεδόν διαλυμένο, με σπασμένα τζάμια, κατεστραμμένα έπιπλα και σημάδια μανίας σε κάθε δωμάτιο, ενώ ο παππούς του 3χρονου παιδιού νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που σύμφωνα με τις πληροφορίες, δέχθηκε από ομάδα ατόμων της περιοχής.

Η οργή της γειτονιάς για τον θάνατο του μικρού αγοριού μετατράπηκε σε πράξη αυτοδικίας, αφήνοντας πίσω έναν βαρύ τραυματία και ένα σπίτι που θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο, την ώρα που η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στα χέρια της Δικαιοσύνης.​

Από ασιτία ο θάνατος του 3χρονου

Η ιατροδικαστική έκθεση κάνει λόγο για πολυοργανική ανεπάρκεια από σοβαρό υποσιτισμό και πληροφορίες για τριήμερο κλείδωμα του παιδιού σε δωμάτιο χωρίς τροφή και νερό, ενώ η 23χρονη μητέρα ετοιμάζεται να απολογηθεί, ο παππούς νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά από άγριο ξυλοδαρμό στη συνοικία Τέρμα Άβαντος και το σπίτι της οικογένειας θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο, με την κοινωνία να αναρωτιέται πού χάθηκαν οι δικλίδες προστασίας ενός παιδιού που ζητούσε τον πατέρα του.​

Στο επίκεντρο της τραγωδίας βρίσκεται ο θάνατος του 3χρονου, που μεταφέρθηκε νεκρό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης νεκρό από τη μητέρα του και σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, «έφυγε» από πολυοργανική ανεπάρκεια λόγω σοβαρού υποσιτισμού, σε συνθήκες που ερευνώνται και περιλαμβάνουν πληροφορίες για πολυήμερη απομόνωση του παιδιού σε δωμάτιο χωρίς τροφή και νερό.

Η 23χρονη μητέρα έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ οι καταθέσεις των παππούδων, αλλά και του πατέρα που βρίσκεται στις φυλακές της Τουρκίας, θεωρούνται κρίσιμες για να αποκαλυφθεί πόσο βαθιά ρίζωσε η παραμέληση και γιατί κανένα «καμπανάκι» δεν χτύπησε εγκαίρως πριν φτάσουμε σε έναν θάνατο παιδιού και μια γειτονιά στα όρια της έκρηξης.