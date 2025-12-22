Φωτιά σε όχημα στα διόδια Αθηνών - Κορίνθου: Σώοι οι επιβαίνοντες

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στον σταθμό διοδίων Καλαμακίου, όταν ένα αγροτικό όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες, προκαλώντας αναστάτωση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του korithostv.gr, το όχημα άρχισε να βγάζει πυκνό καπνό και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, τυλίχθηκε πλήρως από τις φλόγες. Ευτυχώς, οι επιβαίνοντες πρόλαβαν να εγκαταλείψουν το όχημα εγκαίρως και είναι καλά στην υγεία τους.

Υπάλληλοι των διοδίων προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες, ενώ στο σημείο έφτασαν άμεσα πυροσβέστες και όχημα της Ολυμπίας Οδού. Παρά τις προσπάθειες, το αγροτικό όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς από τη φωτιά.