Θανατηφόρο τροχαίο στο Παραλίμνιο Σερρών: Νεκρός ο 50χρονος οδηγός ηλεκτρικού πατινιού

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 22 Δεκεμβρίου 2025 στο Παραλίμνιο Σερρών, όταν 50χρονος άνδρας, οδηγώντας ηλεκτρικό πατίνι, παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο με τραγικό αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Σύμφωνα με το LionNews.gr, το δυστύχημα συνέβη στον επαρχιακό δρόμο που οδηγεί προς το Πεθελινό, κοντά στη μονάδα παραγωγής βιοντίζελ, όπου το θύμα, καταγωγής Πακιστάν, ζούσε τα τελευταία δύο χρόνια. Ο άνδρας δεν φορούσε ανακλαστικά ρούχα και, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ο δρόμος χαρακτηρίζεται επικίνδυνος λόγω των έργων και του ανεπαρκούς φωτισμού.

Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνες για να προσδιορίσουν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.