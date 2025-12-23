Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρός 75χρονος μετά από τραυματισμό στο κεφάλι μέσα στο σπίτι του

Τραγικό θάνατο από ατύχημα μέσα στο ίδιο του το σπίτι βρήκε ένας 75χρονος άνδρας στην Καβάλα, το πρωί της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με το proininews.gr, ο 75χρονος φέρεται να χτύπησε χθες το βράδυ σε ένα έπιπλο και να τραυματίστηκε αλλά στη σύντροφο του δήλωσε ότι δεν επιθυμεί οποιαδήποτε βοήθεια.

Στη διάρκεια της νύχτας η κατάσταση του επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να κληθεί το πρωί το ασθενοφόρο και να διαπιστωθεί τελικά ο θάνατος του. Μετά από τις έρευνες της αστυνομίας στο χώρο, αποκλείστηκε οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια.