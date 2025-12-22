Συναγερμός στη Λαμία: Άνδρας κλειδαμπαρώθηκε με βενζίνη στο σπίτι του και απειλεί να το κάψει

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Αστυνομίας σε πολυκατοικία επί της οδού Μακροπούλου, στο κέντρο της Λαμίας, έπειτα από ανησυχία για έναν ένοικο που ζει μόνος και δεν είχε δώσει σημάδια ζωής για αρκετές ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamianow.gr, οι γείτονες που προβληματίστηκαν για την απουσία του προσπάθησαν να ελέγξουν αν είναι καλά, χτυπώντας το κουδούνι του διαμερίσματος. Ο άνδρας αντέδρασε έντονα, τους απώθησε και στη συνέχεια κλειδώθηκε μέσα στο σπίτι του.

Όπως αναφέρεται, ο ένοικος περιέλουσε το εσωτερικό του διαμερίσματος με βενζίνη και πετρέλαιο, ενώ ποσότητες χύθηκαν ακόμα και έξω από την πόρτα, γεγονός που σήμανε άμεσο συναγερμό. Στο οίκημα φέρεται επίσης να υπάρχει φιάλη υγραερίου.

Λόγω πληροφοριών ότι ο άνδρας αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, οι Αρχές προχώρησαν προληπτικά στην εκκένωση των υπόλοιπων διαμερισμάτων και ξεκίνησαν προσπάθειες επικοινωνίας μαζί του. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, δεν υπήρξε ανταπόκριση.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομία, πυροσβεστική και ειδικός διαπραγματευτής, ενώ η οδός Μακροπούλου έχει κλείσει, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.