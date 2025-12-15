Μητέρες Ρομά προσπαθούσαν να περάσουν ναρκωτικά για τους γιους τους στη φυλακή - Πώς εντοπίστηκαν

Στο κενό έπεσε η προσπάθεια δύο ηλικιωμένων γυναικών, μητέρες κρατουμένων Ρομά, να «περάσουν» μέσα στη φυλακή ναρκωτικά για τους γιους τους.

Το περιστατικό συνέβη στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Κρήτη 1 στα Χανιά, με τις δύο γυναίκες περίπου 70 ετών, να εντοπίζονται σήμερα Δευτέρα (15/12), σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από την διοίκηση του Σωφρονιστικού Καταστήματος για κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών κατά τον εξονυχιστικό έλεγχο των υπαλλήλων ασφαλείας.

Οι μητέρες των κρατουμένων προσπάθησαν να περάσουν κατά το επισκεπτήριο 42,3 γραμμάρια κοκαΐνης, 60 ναρκωτικά χάπια και 27,6 γραμμάρια κάνναβης σε μορφή σοκολάτας. Τα παπούτσια, το κορδόνι φόρμας και οι ραφές ρούχων, που φορούσαν οι δύο γυναίκες, αποτέλεσαν, σύμφωνα με την ενημέρωση, τις αναποτελεσματικές, όπως αποδείχτηκε, κρυψώνες για τα ναρκωτικά.

Άμεσα συνελήφθησαν και παραδόθηκαν στους αστυνομικούς που τις μετέφεραν στον εισαγγελέα Χανίων με τη σχετική δικογραφία.