Κυψέλη: Ένταση στο 60ό Γυμνάσιο - Μαθητές κλείδωσαν μέσα στο σχολείο τους διευθυντές

Σκηνικό έντασης εκτυλίσσεται το πρωί της Τετάρτης (17/12) έξω από το κτίριο που στεγάζονται το 15ο και το 60ό Γυμνάσιο Αθηνών στην Κυψέλη, όπου πριν δύο ημέρες μία 16χρονη μαχαίρωσε ένα 14χρονο κορίτσι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την κατάληψη που έκαναν χθες οι μαθητές ζητώντας την απομάκρυνση της 16χρονης από το σχολείο, σήμερα οι πόρτες άνοιξαν καθώς θεωρητικά η κατάληψη είχε λήξει.

Όπως, όμως, μετέδωσε ο ΑΝΤ1, όταν μαθητές αντιλήφθηκαν πως μέσα στο σχολικό συγκρότημα είχαν μπει οι διευθυντές του Γυμνασίου, έβαλαν λουκέτο στην πόρτα και τους κλείδωσαν μέσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, οι διευθυντές φώναζαν στα παιδιά για να ανοίξουν αλλά οι μαθητές δεν έκαναν βήμα πίσω. Έτσι, ενημέρωσαν την Αστυνομία ώστε να σπεύσει και να σπάσει το λουκέτο.