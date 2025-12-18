Κυψέλη: Γονείς έβαλαν λουκέτο στο 60ό Γυμνάσιο για να μην γίνει νέα κατάληψη - Δείτε φωτό

Ένα λουκέτο στην πόρτα του κτιρίου που στεγάζονται το 60ό και το 15ο Γυμνάσιο Αθηνών, στην Κυψέλη, είδαν όσοι προσπάθησαν να μπουν στο σχολείο νωρίς το πρωί της Πέμπτης (18/12). Όσοι, όμως, νόμιζαν πως πρόκειται για νέα κατάληψη διαψεύστηκαν καθώς το λουκέτο το είχαν τοποθετήσει από το βράδυ της Τετάρτης γονείς μαθητών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, γονείς μαθητών που φοιτούν στο σχολείο αντιλήφθηκαν πως ανήλικοι ήθελαν να προχωρήσουν σε νέα κατάληψη στο Γυμνάσιο, όπου την περασμένη Δευτέρα μία 16χρονη μαχαίρωσε ένα 14χρονο κορίτσι.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Οι γονείς αποφάσισαν να τοποθετήσουν ένα λουκέτο για να κλειδώσουν το σχολικό συγκρότημα, το οποίο και αφαίρεσαν το πρωί της Πέμπτης για να πραγματοποιηθούν κανονικά τα μαθήματα.

Αν και, όπως φαίνεται στα πάνα που κατέγραψε ο φακός του flash.gr, το λουκέτο αφαιρέθηκε από την πόρτα του σχολείου, γονείς και μαθητές παραμένουν εκτός του κτιρίου αναμένοντας να δουν αν τελικά θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα ή όχι.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Όλα αυτά την ώρα που σκηνικό έντασης σημειώθηκε και χθες Τετάρτη, με μαθητές να κλειδώνουν μέσα στο σχολείο τους διευθυντές του Γυμνασίου, με αποτέλεσμα να κληθεί η Αστυνομία για να σπάσουν το λουκέτο.

Προφυλακίστηκε η 16χρονη με την «πεταλούδα»

Σημειώνεται πως χθες Τετάρτη (17/12) η 16χρονη που μαχαίρωσε το 14χρονο κορίτσι πήρε τον δρόμο για τη φυλακή μετά την απολογία της ενώπιον του ανακριτή.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η ανήλικη οδηγήθηκε χθες στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων συνοδευόμενη από δικηγόρο που της διορίστηκε αυτεπάγγελτα. Στην απολογία της δήλωσε μετανιωμένη, υποστηρίζοντας ότι είχε μαζί της το μαχαίρι, τύπου «πεταλούδα» για λόγους προστασίας.

Φέρεται ότι η 16χρονη, που είχε αλλάξει σχολικό περιβάλλον για περιστατικό βίας, να ανέφερε ότι άκουσε δύο συμμαθήτριές της να μιλούν εις βάρος της στις τουαλέτες του σχολείου και ότι, νιώθοντας θύμα bullying, βγήκε εκτός ελέγχου και επιτέθηκε με θυμό στην 14χρονη. Η νεαρή απέδωσε μάλιστα την πράξη της σε έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Οι ισχυρισμοί της ωστόσο δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακριτή, οι οποίοι αποφάσισαν την προφυλάκισή της. Παράλληλα, διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση σε βάρος των γονιών της, προκειμένου να διερευνηθεί αν έχει τελεστεί το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη στείλει ψυχολόγο και την απαραίτητη υποστήριξη στο σχολείο, τόσο για τη μαθήτρια που τραυματίστηκε όσο και για τις φίλες και τις συμμαθήτριές της. Στόχος είναι να επανέλθει το σχολείο που τελεί υπό κατάληψη στην κανονικότητα, κάτι που προς το παρόν φαίνεται δύσκολο.