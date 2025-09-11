Συναγερμός στα Πετράλωνα: 17χρονος πήγε για αγιασμό και έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από εξωσχολικούς

Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε, περίπου στις 10:30 το πρωί της Πέμπτης (11/9) στον προαύλιο χώρο λυκείου στα Πετράλωνα, με έναν 17χρονο μαθητή να πέφτει θύμα ξυλοδαρμού από εξωσχολικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία ομάδα τεσσάρων ατόμων -ένας 19χρονος, δύο 17χρονοι κι ένας ακόμη αταυτοποίητος μέχρι στιγμής- μπήκαν στο προαύλιο του σχολείου και κατευθύνθηκαν προς το μέρος του 17χρονου.

Τον απείλησαν με αιχμηρό αντικείμενο

Αφού τον χτύπησαν, τον απείλησαν με αιχμηρό αντικείμενο και στη συνέχεια -μετά την παρέμβαση καθηγητών- αποχώρησαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι αστυνομικοί με το που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν σε 4 προσαγωγές υπόπτων από την ευρύτερη περιοχή, ενώ ο μαθητής και η μητέρα του κατέθεσαν μήνυση στο ΤΔΕΕ Ακροπόλεως. Οι τρεις από τους τέσσερις που του επιτέθηκαν είναι γνωστοί, ενώ έχει ήδη εντοπιστεί και προσαχθεί η μητέρα του ενός.