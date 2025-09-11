Συναγερμός στα Πετράλωνα: 17χρονος πήγε για αγιασμό και έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από εξωσχολικούς
Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε την πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς στα Πετράλωνα με θύμα έναν 17χρονο.
Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε, περίπου στις 10:30 το πρωί της Πέμπτης (11/9) στον προαύλιο χώρο λυκείου στα Πετράλωνα, με έναν 17χρονο μαθητή να πέφτει θύμα ξυλοδαρμού από εξωσχολικούς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μία ομάδα τεσσάρων ατόμων -ένας 19χρονος, δύο 17χρονοι κι ένας ακόμη αταυτοποίητος μέχρι στιγμής- μπήκαν στο προαύλιο του σχολείου και κατευθύνθηκαν προς το μέρος του 17χρονου.
Τον απείλησαν με αιχμηρό αντικείμενο
Αφού τον χτύπησαν, τον απείλησαν με αιχμηρό αντικείμενο και στη συνέχεια -μετά την παρέμβαση καθηγητών- αποχώρησαν προς άγνωστη κατεύθυνση.
Οι αστυνομικοί με το που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν σε 4 προσαγωγές υπόπτων από την ευρύτερη περιοχή, ενώ ο μαθητής και η μητέρα του κατέθεσαν μήνυση στο ΤΔΕΕ Ακροπόλεως. Οι τρεις από τους τέσσερις που του επιτέθηκαν είναι γνωστοί, ενώ έχει ήδη εντοπιστεί και προσαχθεί η μητέρα του ενός.