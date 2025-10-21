Σοβαρό επεισόδιο στη Σιβιτανίδειο – Εξωσχολικός χαστούκισε διευθύντρια και έβρισε καθηγητές

Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί Τρίτης (21/10) στη Σιβιτανίδειο Σχολή, όταν 21χρονος εξωσχολικός, με καταγωγή από την Αλβανία, εισήλθε παράνομα στον χώρο του σχολείου προκαλώντας αναστάτωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, καθηγητές αντιλήφθηκαν την παρουσία του νεαρού και του ζήτησαν να αποχωρήσει από το προαύλιο. Εκείνος, ωστόσο, αντέδρασε έντονα, εξύβρισε το εκπαιδευτικό προσωπικό και χαστούκισε τη διευθύντρια.

Η αστυνομία κλήθηκε άμεσα στο σημείο και ο 21χρονος συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη δημόσιας υπηρεσίας.

Μέχρι αυτή την ώρα, δεν έχει υποβληθεί μήνυση από τους καθηγητές ή τη διεύθυνση της σχολής, ωστόσο οι αρχές διερευνούν αν ο ίδιος έχει επαναλάβει παρόμοια περιστατικά.