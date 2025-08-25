Άγρια συμπλοκή στα Καμένα Βούρλα: Νεαροί έπαιξαν ξύλο στη μέση του δρόμου - 4 τραυματίες, προσαγωγές

Άγρια συμπλοκή νεαρών αλλοδαπών σημειώθηκε αργά τη νύχτα στα Καμένα Βούρλα, με αποτέλεσμα τραυματισμούς και προσαγωγές.

Το επεισόδιο ξέσπασε λίγο μετά τη 1:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Ξεκίνησε από την παραλιακή ζώνη και κορυφώθηκε στην οδό Καραολή-Δημητρίου και στα γύρω στενά, με δύο διαφορετικές παρέες νεαρών Αλβανών υπηκόων –οι οποίοι διαμένουν σε διαφορετικές χώρες του εξωτερικού αλλά βρέθηκαν για διακοπές στην περιοχή– να έρχονται στα χέρια, αναφέρει το τοπικό μέσο lamiareport.

Ο λόγος της έντασης παραμένει αδιευκρίνιστος, αν και δεν αποκλείεται να συνδέεται με παλαιότερη παρεξήγηση της προηγούμενης νύχτας σε νυχτερινό κατάστημα, από το οποίο είχαν εκδιωχθεί. Από τη συμπλοκή τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Λαμίας, με τραύματα στο κεφάλι και το σώμα.

Η Αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές, ενώ δύο εμπλεκόμενοι προσπάθησαν να κρυφτούν σε κατάστημα και σε σπίτι αντίστοιχα για να αποφύγουν τους «αντιπάλους» τους. Το επεισόδιο αναστάτωσε ολόκληρη τη Λουτρόπολη, με περαστικούς να σπεύδουν να βοηθήσουν, ενώ κάποιοι που επιχείρησαν να χωρίσουν τους νεαρούς δέχθηκαν κι αυτοί χτυπήματα.

Στο σημείο επενέβησαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, που έφτασαν γρήγορα μετά από κλήσεις τρομοκρατημένων κατοίκων.