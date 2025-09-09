Συμπλοκή Αμερικανών στρατιωτικών στα Χανιά: Πιάστηκαν στα χέρια και έσπασαν αυτοκίνητο

Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε στο κέντρο των Χανίων λίγο πριν τις 11 το βράδυ της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου, όταν δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί ήρθαν στα χέρια, προκαλώντας μάλιστα φθορές σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Περαστικοί που έγιναν μάρτυρες του περιστατικού μίλησαν για επιθετική και ανεξέλεγκτη συμπεριφορά, καθώς οι δύο άνδρες βρίσκονταν σε κατάσταση μέθης, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το τοπικό μέσο zarpanews. Στο επεισόδιο ενεπλάκη και ένα τρίτο άτομο, το οποίο προσπαθούσε να τους χωρίσει.

Στο σημείο έφτασε ισχυρή αστυνομική δύναμη που συνέλαβε τους στρατιωτικούς, ενώ για το περιστατικό αναμένεται να ενημερωθεί και η Αμερικανική Βάση της Σούδας.