Αγρίνιο: Άγριος ξυλοδαρμός 23χρονου – Δέχτηκε πολλαπλά χτυπήματα σε κεφάλι και αυχένα
Ο νεαρός που τραυματίστηκε, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αγρινίου - Τρία άτομα συνελήφθησαν από την Αστυνομία.
Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε στο κέντρο του Αγρινίου το βράδυ της Παρασκευής (8/8).
Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πληροφορίες που επικαλείται το agriniopress.gr, από τη συμπλοκή ένας 23χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου. Ο νεαρός φέρεται να δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και τον αυχένα.
Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. του τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου άμεσα προχώρησαν σε συλλήψεις για το περιστατικό. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν δύο 19χρονοι, ο ένας αλλοδαπός, και ένας 18χρονος σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες.
Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.