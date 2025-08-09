Ελλάδα Αγρίνιο Συμπλοκή Αστυνομία Local News

Αγρίνιο: Άγριος ξυλοδαρμός 23χρονου – Δέχτηκε πολλαπλά χτυπήματα σε κεφάλι και αυχένα

Ο νεαρός που τραυματίστηκε, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αγρινίου - Τρία άτομα συνελήφθησαν από την Αστυνομία.

Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε στο κέντρο του Αγρινίου το βράδυ της Παρασκευής (8/8).

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πληροφορίες που επικαλείται το agriniopress.gr, από τη συμπλοκή ένας 23χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου. Ο νεαρός φέρεται να δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και τον αυχένα.

Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. του τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου άμεσα προχώρησαν σε συλλήψεις για το περιστατικό. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν δύο 19χρονοι, ο ένας αλλοδαπός, και ένας 18χρονος σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες.

Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

